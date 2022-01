Stiri pe aceeasi tema

- Ronnie Spector, solista grupului The Ronettes, a murit la varsta de 78 de ani, a informat familia acesteia prin intermediul unui comunicat, noteaza click.ro. Ronnie Spector a fost principala solista a trupei The Ronettes,cunoscuta pentru melodii precum „Be My Baby” si „Walking In The Rain”. Un comunicat…

- Rebeca, fiica fotbalistului Mihai Simoneac, a fost diagnosticata cu o boala crunta și are nevoie de ajutor. Mihai Simoneac, mijlocaș la CSM Jiul Petroșani, in Liga 3, trece prin clipe dureroase. Fiica lui a fost diagnosticata cu o forma rara de cancera. Poate fi salvata printr-o operație costisitoare,…

- In trecut, facea furori cu piesa „Nothing compares to you”. Acum, Sinead O’Connor este pur și simplu distrusa de durere. Fiul ei s-a stins din viața, la scurt timp dupa ce a fost dat disparut. Cantareața a confirmat vestea trista noaptea trecuta. Iata ce s-a intamplat, de fapt, cu adolescentul in varsta…

- Amna a marturisit pentru prima data ca a fost grav bolnava, insa și mai grav a fost faptul ca i s-a pus și un diagnostic crunt. Cantareața era programata la operație de indepartare a colului uterin, insa a decis cu doar cateva ore inainte ca nu vrea sa o mai faca.

- Vedeta de reality TV și fosta Miss SUA Shanna Moakler a fost cea care a facut publica informația despre moartea lui Freeman, scrie apropotv.ro .Foto: Profi MediaManagerul sau, Joe S. Montificore, a confirmat vestea pentru Deadline: „Ne simțim cu adevarat devastați de pierderea iubitului nostru Heath…