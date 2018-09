Stiri pe aceeasi tema

- Momente inedite pe Santiago Bernabeu inainte de startul meciului Real Madrid - AS Roma. Debutul detinatoarei trofeului in aceasta editie a Ligii Campionilor s-a petrecut dupa ce publicul a avut sansa sa mai ironizeze o data esecul lamentabil al rivalilor de la FC Barcelona in editia...

- Cea mai buna echipa de futsal din Romania, Informatica Timisoara, va debuta astazi in turul preliminar al Ligii Campionilor. Cele trei partide din Grupa H se disputa la Timisoara, in Sala Constantin Jude, urmand ca invingatoarea sa se califice in grupele principale ale competitiei. The post Informatica…

- Real a fost echipa lovita cel mai crunt de campania de transferuri din aceasta vara. Campioana Europei l-a pierdut pe Ronaldo, ajuns la Juventus, iar pe Bernabeu nu a ajuns niciun jucator important. Galacticii ar putea da lovitura pe ultima suta de metri printr-o adevarata bomba: Kylian Mbappe

- Juventus Torino a obtinut o victorie cu emotii, 3-2 pe terenul lui Chievo, la debutul fotbalistului sau portughez Cristiano Ronaldo, sambata, in primul meci din etapa inaugurala a Serie A. Meciul de la Verona, ce a consemnat debutul starului portughez, s-a desfasurat in conditii de securitate sporita. Ronaldo…

- Fundasul echipei Real Madrid, Alvaro Odriozola, a suferit o accidentare la aductorul drept si va absenta la partida contra celor de la Atletico Madrid, miercuri, in Supercupa Europei, a anuntat detinatoarea Ligii Campionilor. Odriozola, 22 de ani, venit la Real in aceasta vara de la Real Sociedad, s-a…

- Alex Baluta, transferat in vara de la U Craiova la Slavia Praga pentru 2.3 milioane de euro, va juca cu Dinamo Kiev in preliminariile turului trei al Ligii Campionilor. Daca cehii vor depasi trupa din Ucraina, se pot duela cu belgienii de la Standard Liege, acolo unde evolueaza Razvan...

- Triplu castigator al Ligii Campionilor ca antrenor, Zinedine Zidane a disparut pentru moment din peisajul fotbalului, dupa ce a renuntat la contractul cu Real Madrid. Cotidianul spaniol Marca sustine ca francezul ar fi putut incasa 24 de milioane de euro in urmatorii 2 ani pe Bernabeu,...

- Real Madrid reduce clauza de reziliere a lui Cristiano de la un miliard de euro la 120 de milioane de euro, informeaza Marca. Noua clauza nu s-ar aplica si pentru Barcelona sau PSG, cele doua formatii fiind nevoite sa plateasca intreaga suma in cazul in care ar fi interesati de...