Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a pus la dispoziția oamenilor in hotelul sau luxos de patru stele din Marrakech supravietuitorilor cutremurului devastator din Maroc. Hotelul are 174 de camere și mai multe sali cu dotari de lux. Cațiva oameni au primit deja adapost aici, conform News.ro.

- Hotelul Pestana CR7, situat la vest de centrul orasului, a primit mai multe persoane, inclusiv o spaniola care a fost intervievata de televiziunea din Spania."Am reusit sa ajungem la hotelul lui Cristiano Ronaldo pentru a obtine o camera", a spus tanara. "Am petrecut noaptea in strada, iar la 7 dimineata…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, 38 de ani, și-au pus la dipoziție hotelul din Marrakech pentru a adaposti oamenii afectați de cutremurul violent care a lovit Marocul, relateaza publicația locala de limba araba Ahdath.Hotelul deținut de atacant in Maroc, unde acesta sta la fiecare vizita in…

- Ministerul de Interne din Maroc a anuntat, sambata seara, ca 2.012 persoane au fost ucise si 2.059 ranite, dintre care 1.404 sunt in stare critica, in urma cutremurului care a lovit, vineri seara, zona Muntilor Atlas. Seismul, care a avut loc in jurul orei locale 23:00, a avut o magnitudine de moment…

- Mircea Lucescu este unul dintre cei mai de succes antrenori romani. In aceasta vara a avut oferte de la mai multe echipe, printre care Fenerbahce și Al-Nassr, formația la care joaca starul Cristiano Ronaldo. Tehnicianul lui Dinamo Kiev a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Playsport de ce a refuzat…

- Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unui moment amuzant in timp ce era cazat alaturi de ceilalți jucatori de la Al Nassr intr-un hotel din Arabia Saudita. Acesta a sunat, din greșeala, o vedeta TV, iar conversația celor doi a devenit vitala pe internet. Ce i-a spus fotbalistul și ce i-a cerut vedeta.…

- Cristiano Ronaldo, 38 de ani, se pregatește in Portugalia pentru al doilea sau sezon la Al Nassr, in Arabia Saudita. Imediat dupa un amical de coșmar cu Celta Vigo, scor 0-5, capitanul naționalei lusitane a ieșit in fața jurnaliștilor portughezi și nu a ezitat sa le raspunda contestatarilor. „M-ați…

- Cristiano Ronaldo, bucurie nebuna dupa ce golul i-a fost confirmat de VAR. Starul lusitan a marcat in partida cu Islanda, in finalul meicului. Fotbalistul lui Al-Nassr a ajuns astfel la o serie de cifre uriașe. Dupa partida din Islanda, Cristiano Ronaldo a devenit fotbalistul cu cele mai multe selecții…