Stiri pe aceeasi tema

- Prin calificarea in penultimul act, fantastica reprezentativa a Marocului a devenit prima Nationala africana din istorie care atinge penultimul act al unui CM.Surpriza Maroc si Franta au completat careul de asi al Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, alaturandu li se in semifinale Croatiei si…

- Ajuns la 37 de ani, Cristiano Ronaldo și-a vazut spulberat visul caștigarii Cupei Mondiale de fotbal, singurul trofeu important care ii lipsește dupa o cariera impresionanta. Portugalia a cedat impotriva Marocului (marea surpriza din Qatar), iar la finalul disputei de pe „Al Thumama Stadium” starul…

- Reprezentativa naționala de fotbal a Marocului s-a calificat sambata in semifinala Cupei Mondiale din Qatar, eliminand in sferturi echipa Portugaliei, scor final 1-0, cu un gol marcat de En Nesyri, in prima repriza. Marocul devine prima țara africana ajun

- Naționala Portugaliei a invins echipa Elveției cu scorul de 6-1 (2-0) in ultimul meci al optimilor turneului final al Cupei Mondiale din Qatar. Intalnirea a avut loc pe Stadionul National din Lusail.

- Au devenit cunoscute toate echipele care s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar. Acestea sunt echipele Argentinei, Țarilor de Jos, Braziliei, Croației, Franței, Angliei, Portugaliei și Marocului.

- Naționala de fotbal a Portugaliei s-a calificat marți seara in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, invingand Elveția in optimi cu scorul de 6-1 (2-0). Tanarul Goncalo Ramos, titular in locul lui Ronaldo, a marcat un hat-trick la debutul sau

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Portugaliei si Uruguayului, care va avea loc luni seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa nationala a Portugaliei a invins joi, scor 3-2, reprezentativa Ghanei, intr-un meci contand pentru Grupa H a Cupei Mondiale din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…