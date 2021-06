Ronaldo nu vine la Bucureşti. UEFA a încurcat borcanele Cristiano Ronaldo intra si el in scena la EURO 2020. Inaintea meciului de marti, Ungaria – Portugalia, UEFA a confundat Budapesta, locul de desfașurare al partidei, cu București. “Primul meci al zilei, Ungaria vs Portugalia, la București”, scrie pe contul oficial de Twitter al turneului EURO 2020. De fapt, partida se va juca la Budapesta, pe stadionul “Puskas Arena”, iar duelul va fi primul de la acest turneu final cu casa inchisa. UEFA și-au dat seama de eroare Gafa a stat pe Twitter timp de 15 minute și a fost corectata dupa un sfert de ora. Administratorii contului de Twitter al UEFA și-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Echipa de fotbal a Portugalia, campioana europeana en titre, a invins nationala Ungariei cu 3-0 (0-0), marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020, insa golurile au fost marcate in ultimele minute. Au marcat Guerreiro ’84 si Ronaldo ’87 (penalti), ‘90+2.…

- Echipa de fotbal a Portugaliei, campioana europeana en titre, este la egalitate cu nationala Ungariei, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020. O prima repriza in care Portugalia a atacat in valuri și a avut doua…

- UEFA a anunțat inițial ca meciul dintre Ungaria și Portugalia are loc la București, in loc de Budapesta. "Primul meci al zilei, Ungaria vs Portugalia, la București", au scris cei de la UEFA pe rețelele de socializare. De fapt, partida care se joaca la Budapesta, pe stadionul "Puskas Arena".…

- Stadionul „Puskas Arena” din Budapesta e unicul loc de la Euro 2020 in care toate biletele au fost vandute. Iata cateva detalii despre cele doua combatante care se confrunta. Portugalia, țara fado-ului și a surfului Țara care l-a dat lumii fotbalului pe starul Ronaldo este una dintre cele mai vechi…

- Corpul lui Cristiano Ronaldo este ”un templu” și nu este de mirare ca spune NU raspicat oricaror alimente procesate sau bauturi carbogazoase. La conferința de presa dinaintea debutului Portugaliei la Euro 2020, starul lusitan a aratat înca o data de ce are un trup sculptat.Portugalia…

- Franta „este o nationala completa” si marea favorita la castigarea EURO 2020, turneu care va incepe vineri, a declarat, pentru Il Giornale, Michel Platini, fostul mare fotbalist al reprezentativei cocosului galic. „Este o nationala completa in toate compartimentele. Opt atacanti de asemenea nivel la…

- Cum sunt distribuite meciurile UEFA EURO 2020: St. Petersburg. Gazprom Arena 12 iunie. Belgia - Rusia 14 iunie. Polonia - Slovacia 16 iunie. Finlanda - Rusia 18 iunie. Suedia - Slovacia 21 iunie. Finlanda - Belgia 23 iunie. Suedia - Polonia 2 iulie.…

