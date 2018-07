Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul american Floyd Mayweather este lider in topul celor mai bine platite personalitati din industria de divertisment, iar podiumul este completat de starul hollywoodian George Clooney, pe locul al doilea, si de vedeta de reality show Kylie Jenner, pe locul al treilea, potrivit Forbes.

- Cele 60 de persoane 49 de copii si 11 adulti , implicate in accidentul ce a avut loc la intrare in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta noaptea trecuta au plecat astazi la ora 14.00 catre Kiev. Potrivit primarului comunei Mihail Kogalniceanu, Ancuta Belu, toti au fost preluati de un autocar…

- 60 de persoane, între care 49 de copii, la un pas de tragedie, în județul Cosntanța. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, dupa ce un autocar cu numere de Bulgaria s-a rasturnat, joi noapte, în jurul orei 2, lânga

- Gerard Pique (31 de ani) si-a anuntat retragerea din nationala Spaniei dupa remiza cu Portugalia din prima etapa a Cupei Mondiale. Fundasul Barcelonei a declarat ca turneul final din Rusia va fi ultimul la care va participa alaturi de colegii cu care a cucerit Cupa Mondiala 2014 si Campionatul Europea…

- CM 2018. Jose Mourinho considera ca finala Cupei Mondiale de la Moscova din 15 iulie va fi jucata intre cei doi mai rivali Ronaldo și Messi, iar detinatoarea trofeului se va decide in urma loviturilor de la 11 metri. Iata prezicerile lui Jose Mourinho pentru intregul turneu — de la caștigatorii…

- A fost aglomeratie astazi in punctele de trecere a frontierei din judetul Constanta, in special in PTF Vama Veche. Mii de persoane s au prezentat pentru a iesi din tara catre Bulgaria in prima zi din minivacanta de 1 iunie. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, traficul prin punctele de trecere…

- TVR Sport continua sa va prezinte fotbalistii de legenda ai Cupei Mondiale. Maradona, Messi sau Ronaldo au trait mereu in umbra lui. Nimeni nu a reusit pana acum sa-l inlature de pe soclu pe El Rey, omul care a luat trei Cupe Mondiale si a fost primul superstar al fotbalului.

- Asociatia Elevilor din Constanta AEC condamna declaratiile facute vineri seara la Romania TV de catre premierul Viorica Dancila care a afirmat ca presedintele ar fi chemat o la Cotroceni sa o certe ca pe un elev."Asociatia Elevilor din Constanta AEC condamna declaratiile facute seara trecuta la un post…