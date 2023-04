Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Stephen King, actorul William Shatner și baschetbalistul LeBron James au in continuare conturi verificate pe Twitter in ciuda faptului ca au refuzat sa platesca abonamentul lunar de opt dolari. Patronul Twitter, Elon Musk, a recunoscut ca a facut personal plațile, relateaza The Guardian.I’m…

- Uniunea Europeana se opune in continuare cu fermitate folosirii forței pentru a orice incercare de a sparge status quo-ul in stramtoarea Taiwan, a declarat marți (11 aprilie) purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Eric Mamer. „Continuam sa facem apel la pace și stabilitate in stramtoarea Taiwan”,…

- Bifa albastra pe Facebook va fi taxata: Zuckerberg anunța utilizatorii ca vor plati un abonament lunar pentru ecusonul verificat Utilizatorii care vor ”Bifa albastra” pe paginile sau profilele Facebook și Instagram vor trebui sa plateasca. Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul Meta a anunțat ca rețeaua…