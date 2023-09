Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a anunțat modul in care adopta Legea Serviciilor Digitale (Digital Services Act, prescurtat DSA), noua legislație europeana menita sa consolideze siguranța oamenilor pe platformele digitale. In concordanța cu obligațiile DSA pentru „Platformele Online Foarte Mari” („Very Large Online Platform”),…

- Cristiano Ronaldo a fost din nou un pachet de nervi in tricoul lui Al-Nassr, de aceasta data in meciul cu Al-Ahli Dubai, scor 4-2, disputat in Liga Campionilor Asiei. De-a lungul meciului, CR7 a solicitat nu mai puțin de cinci penalty-uri, refuzate pe rand de central. La pauza meciului, dupa un dialog…

- Catalin Cazacu a fost surprins in timp ce saruta pasional cu o blonda, pe litoralul romanesc, la cateva luni de la desparțirea de Ramona Olaru. Prezentatorul de la Antena Stars a fost filmat cand se aștepta mai puțin.Paparazzii spynews.ro l-au surprins pe Catalin Cazacu la mare, in timp ce se saruta…

- Mii de catolici s-au adunat sambata, inca din zorii zilei, la sanctuarul Fatima din Portugalia, unde Papa Francisc se va ruga cu tineri bolnavi, persoane cu dizabilitați și deținuți, informeaza Reuters.Papa Francisc a sosit miercuri in capitala portugheza Lisabona pentru Ziua Mondiala a Tineretului,…

- Preocuparea pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituțiile care fac parte din sistemul penitenciar din Europa este o constanta a obiectivelor importante ale Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu Ocna. Relația de colaborare cu sistemul penitenciar din Republica Moldova…

- Cristiano Ronaldo nu se mai intoarce in Europa. Fostul star de la Real Madrid se dedica in totalitate noului campionat in care evolueaza si care a adus in aceasta vara mai multi jucatori din Europa. Ronaldo este de parere ca fotbalul din Europa si-a pierdut mult din calitate si ca singura intrecere…

- In largul coastelor Spaniei și Portugaliei mai multe ambarcațiuni au fost atacate de catre balenele ucigașe. Comportamentul ciudat al orcilor a declanșat o intreaga dezbatere pe rețelele de socializare, iar un articol din The Atlantic, care le numește ”ticaloșii sadici ai oceanelor” a generat o dezbatere…

- Forțele ucrainene au eliberat opt localitati in ultimele doua saptamani ale operațiunilor lor ofensive, inclusiv satul Peatihatki, din regiunea Zaporijjia, a declarat luni adjunctul ministrului apararii Hanna Maliar.„In cursul a doua saptamani de operațiuni ofensive in direcțiile Berdiansk și Melitopol,…