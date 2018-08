Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino a obtinut o victorie cu emotii, 3-2 pe terenul lui Chievo, la debutul fotbalistului sau portughez Cristiano Ronaldo, sambata, in primul meci din etapa inaugurala a Serie A. Meciul de la Verona, ce a consemnat debutul starului portughez, s-a desfasurat in conditii de securitate sporita. Ronaldo…

- Cristiano Ronaldo debuteaza astazi in Serie A, in meciul pe care Juventus il disputa pe terenul lui Chievo. Partida va incepe la ora 19:00 și va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2 și TV Telekom Sport 2. ...

- Juventus, campioana din ultimii 7 ani din Italia, va debuta azi in noul sezon din Italia. Torinezii vor juca impotriva lui Chievo, de la ora 19:00. Inainte de meci, jucatorii nou-veniți la formația lui Allegri au fost nevoiți sa cante o piesa catre colegii sai. Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Mattia…

- Juventus deschide sezonul din Seria A, in deplasare la Verona, in fata celor de la Chievo, sambata, 18 august, de la ora 19:00. In conferinta de presa sustinuta inaintea startului competitiei, tehnicianul Allegri a raspuns clar: "Cristiano Ronaldo va juca".

- Cristiano Ronaldo, 33 de ani, a facut obiectul celui mai rasunator transfer al verii, plecand de la Real Madrid la Juventus pentru 117 milioane de euro. Superstarul portughez se antreneaza alaturi de noii colegi pentru sezonul 2018-2019. S-a stabilit țintarul pentru noul sezon și, totodata, data primului…

- Serie A a stabilit ordinea in care se va desfasura prima etapa a sezonului 2018-2019. Primul meci va avea loc pe 18 august, de la ora 17:00, si va opune campioana de anul trecut, Juventus, si Chievo. Meciul va avea loc la Verona.

- Juventus incepe sa-și amortizeze investiția de 117 milioane de euro facuta in transferul lui Ronaldo. Fanii s-au inghesuit sa-și reinnoiasca abonamentele ori sa-și faca altele noi pe Allianz Stadium pentru a-l vedea pe Balonul de Aur care i-a fermecat cu acea "foarfeca" din Liga. Cu o luna inaintea…