Stiri pe aceeasi tema

- Trei soferi de TIR, un roman, un turc si un bulgar, sunt cercetati penal pentru trafic de migranti, dupa ce au ascuns in semiremorci zeci de migranti din trei tari, descoperiti la iesirea din tara, potrivit Agerpres.Automarfarele au fost verificate in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, iar conform…

- Mijlocasul roman Ronaldo Octavian Deaconu a marcat primul sau gol pentru echipa Korona Kielce, in meciul castigat cu scorul de 1-0 in fata formatiei Lechia Gdansk, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Poloniei, potrivit Agerpres.Deaconu a inscris in min.…

- Fotbalistul echipei Korona Kielce, Ronaldo Deaconu, a marcat unicul gol al partidei de pe teren propriu cu Lechia Gdansk, castigata cu scorul de 1-0, in etapa a 21-a a campionatului Poloniei, potrivit news.ro.

- Fotbalistul ghanez Christian Atsu, de la clubul turc Hatayspor, a fost gasit mort sub daramaturile cladirii sale din Hatay, in sudul Turciei, a anuntat, sambata, agentul sau citat de agentia privata turca DHA.

- Mijlocasul roman Alexandru Cicaldau a marcat un gol si a dat o pasa de gol pentru Ittihad Kalba, care a terminat la egalitate cu Al Bataeh, 2-2, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Emiratelor Arabe Unite.

- George Puscas a marcat golul prin care echipa sa, Genoa, a invins, in deplasare, scor 2-1, formatia Benevento, in etapa a 21-a din Serie B.

- Mijlocasul roman Alex Dobre a fost imprumutat duminica de clubul saiu, Dijon, la gruparea portugheza Famalicao, potrivit news.ro

- Jucatorul roman Razvan Marin a inscris golul egalizator al echipei sale, Empoli, in meciul incheiat la egalitate duminica, in deplasare, cu formatia Lazio Roma, scor 2-2. Lazio a condus cu 2-0 pana in minutul 82, potrivit news.ro.