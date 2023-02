Ronaldo a cerut un autograf arbitrului pe mingea cu care a marcat al 61-lea hat-trick al carierei

Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (38 de ani), fotbalistul portughez al formației Al Nassr, din Arabia Saudita, a fost surprins intr-o ipostaza inedita. La capatul partidei caștigate de Al Nassr, in deplasare, pe terenul celor de la Al Wehda, scor 4-0, meci in care lusitanul a inscris toate cele 4 goluri, portughezul…

- Cristiano Ronaldo s-a dezlanțuit și a marcat de patru ori in duelul pe care Al-Nassr l-a caștigat pe terenul lui Al-Wehda, in etapa a 16-a din prima liga din Arabia Saudita. Starul portughez a primit nota 9,7 din partea jurnaliștilor de la Sofascore și a depașit borna de 500 de goluri in toate cele…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) a marcat toate golurile in victoria obținuta de formația lui, Al-Nassr, pe terenul lui Al-Wehda, scor 4-0. A inscris de 4 ori intr-un meci pentru a 11-a oara in cariera! Cristiano Ronaldo a avut nevoie de puțin timp pentru a se adapta la fotbalul din Arabia Saudita. A…

- Cristiano Ronaldo, in varsta de 37 de ani, a inscris primul sau gol pentru echipa Al Nassr din Arabia Saudita. Portughezul, care se afla la al treilea meci in culorile noii sale echipe, a irosit multe ocazii in prima repriza.

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a marcat golul de 2-2 in Al-Fateh - Al-Nassr, in runda cu numarul 15 din prima liga a Arabiei Saudite. Portughezul, aflat la al treilea meci in tricoul lui Al-Nassr, a irosit o mulțime de oportunitați in prima repriza. In minutul 24, Ronaldo a preluat elegant pe piept,…

- Georgina Rodriguez continua sa fie in centrul atenție și dupa ce logodnicul ei a semnat contractul cu Al Nassr. Jurnaliștii au calculat ca hainele și bijuteriile pe care le-a purtat, la ceremonia la care a fost prezentat Cristiano Ronaldo, au costat peste 400.000 de euro. Frumoasa bruneta i-a cucerit…

- Mesajul postat de Cristiano Ronaldo imediat dupa ce a semnat contractul colosal cu Al-Nassr pana in 2025 este unul comun cu cel al clubului din Arabia Saudita. Cristiano și clubul arab au parafat un contract istoric valabil pana in 2025. Ronaldo și-a gasit astfel noul club dupa desparțirea cu scandal…

- Potrivit spaniolilor de la Marca, Al Nassr, cel mai bogat club din Arabia Saudita, este in pole-position. Managerul Rudi Garcia pregatește deja terenul și vrea sa ii faca loc in lot lui Cristiano. Acum se afla in Dubai, in așteptarea negocierilor decisive.Conform englezilor de la Daily Mail, Al Nassr…