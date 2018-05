Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalul brazilian O Dia a anuntat ca fostul atacant vedeta al echipei nationale de fotbal a Braziliei, Ronaldinho (38 ani), se va casatori in luna august cu doua femei, cu care isi imparte viata cotidiana, informeaza cotidianul L'Equipe.Desi legile braziliene interzic poligamia, fostul jucator al echipelor…

- Mii de angajați din sistemul de sanatate au pierdut sume importante la veniturile din luna martie 2018 fața de cele din luna februarie a aceluiași an. Dupa ce Olguța Vasilescu și Sorina Pintea au incercat sa convinga oamenii ca legea salarizarii e foarte buna așa cum e și ca managerii de spitale sunt…

- Autor: Florentin SCALETCHI In conditiile unor dezbateri permanente, interminabile, si a unor contradictii ce s-au dovedit a fi regasite in randurile Constitutiei Romaniei din anul 2013, cred ca a venit momentul sa readoptam aceasta „lege a legilor” la noile cerinte nationale si internationale, in conditiile…

- Primaria Capitalei transmite joi ca a luat masuri pentru a preveni o eventuala comercializare a voucherelor in valoare de 500 de lei pentru achizitionarea de biciclete sau dispozitive Segway sau Ninebot, afirmand ca acestea nu pot fi vandute pentru ca nu sunt transmisibile, putand fi folosite doar…

- In plenul din 19 decembrie 2017, Camera Deputatilor a votat, in calitate de for decizional, initiativa legislativa a deputatului PSD Mircea Draghici, prin care a fost modificata Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, conform datelor de pe…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, a raspuns marti acuzatiilor ministrului Educatiei cu privire la faptul ca institutia ar avea peste 900 de locuri bugetate care nu sunt realocate, spunand ca Universitatea nu are dreptul legal sa redistribuie locurile ramase libere prin retragerea…

- Ronaldinho, 38 de ani, s-a inscris in partidul de dreapta PRB, considerat brațul politic al "Bisericii Universale a Regatului lui Dumnezeu", și ar putea candida la alegerile din octombrie. Dupa Romario și Bebeto, un alt fost mare star brazilian a dat fotbalul pentru politica. La doua luni dupa ce și-a…