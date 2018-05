Stiri pe aceeasi tema

- Ronaldinho, pe numele sau Ronaldo de Assis Moreira, le-a cerut de soții pe logodnicele sale, Priscilla Coelho și Beatriz Souza, in ianuarie, iar cele doua au acceptat. Cei trei deja traiesc in vila fostului fotbalist, in Rio. Brazilienii scriu ca Ronaldinho și Beatriz sunt impreuna din 2016,…

- Jurnalul brazilian O Dia a anuntat ca fostul atacant vedeta al echipei nationale de fotbal a Braziliei, Ronaldinho (38 ani), se va casatori in luna august cu doua femei, cu care isi imparte viata cotidiana, informeaza cotidianul L'Equipe.Desi legile braziliene interzic poligamia, fostul jucator al echipelor…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat vineri ca Teheranul are in vedere o varietate de contramasuri daca Washingtonul decide sa se retraga din acordul privind programul nuclear iranian incheiat in 2015, relateaza agentia Xinhua. ''Iranul are o serie larga de optiuni, in cadrul…

- A doua zi de Paște nu a fost lipsita de evenimente nedorite in Zalau. Luni, 9 aprilie, in jurul orei 18.30, o persoana a anunțat Poliția Municipiului prin serviciul unic de urgența 112, ca pe strada Corneliu Coposu din municipiu, mai multe persoane de etnie roma s-au luat la bataie. Doua echipe de polițiști…

- Zvonurile cu privire la starea de sanatate precara a marelui actor Alexandru Arșinel au ajuns, recent, și la urechile acestuia. In acest context, figura teatrului romanesc a lansat mai multe atacuri la adresa celor care propaga astfel de informații false.

- "Vreau sa fac o actualizare a datelor despre situatia cu firma Cambridge Analytica, inclusiv despre masurile pe care le-am luat deja si pe care le vom lua. Avem responsabilitatea de a proteja datele utilizatorilor, iar, daca nu putem, nu meritam sa va oferim servicii. (...) Am luat masuri pentru a intelege…

- Presedintele american Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii "Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa in timpul unui miting care a avut loc sambata, in Pennsylvania.Trump l-a numit pe Todd "a sleeping son of a bitch” ("un fiu de catea adormit”,…