- Fostul fotblist si fratele lui au fost obligati de judecator la plata unor despagubiri de 90.000 de dolari, respectiv 110.000 de dolari, dar pot parasi tara. Dupa ce au fot retinuti la 6 martie, Ronaldinho si fratele sau au petrecut o luna de detentie intr-o inchisoare si patru luni si jumatate intr-un…

- Clubul de fotbal FC Arges a ajuns la o intelegere cu mijlocasul paraguayan Derlis David Meza Colli, care a semnat un contract valabil pana la sfarsitul acestui sezon competitional, a anuntat echipa din Trivale pe site-ul sau oficial. Fotbalistul paraguayan in varsta de 32 de ani, care masoara 1,77 cm…

- Pe 24 august, brazilianul Ronaldinho va fi probabil eliberat dupa peste cinci luni de arest in Paraguay. Procurorii nu au gasit nicio dovada ca ar fi fost implicat in vreo infracțiune. El și fratele sau Roberto Assis au fost reținuți pe 6 martie la Asuncion, dupa ce au patruns in țara cu acte false.…

- 6IX9INE a lansat luni dimineața un nou clip, primul dupa ce a scapat din arestul la domiciliu. In clip acesta merge la fast-food, se plimba cu mașina, sau pur și simplu arunca cu bani in aer. Clipul are deja 20 de milione de vizualizari și este in trending și in Romania, pe locul 11.

- Fotbalistul in varsta de 19 ani Thibault Tamas, legitimat la Montpellier, a fost testat pozitiv cu coronavirus si este in carantina la domiciliu, informeaza L’Equipe.Tamas l-a alertat pe medicul echipei dupa ce a avut dureri la cap, la gat si febra. El a inceput tratamentul acasa si se simte…

- Cosmarul lui Ronaldinho din Paraguay nu se incheie nici dupa patru luni: tribunalul a respins o noua cerere de eliberare a fostului star al Barcelonei, astfel incat fotbalistul ramane „in arest la domiciliu“, ispasindu-si pedeapsa intr-o camera a luxosului hotel Palma Roga din Asuncion, Paraguay, anunta…

- Ronaldinho și fratele lui se afla in arest la domiciliu la Asuncion, dupa ce au stat o luna in spatele gratiilor. Ambii sunt acuzați ca au patruns in Paraguay cu acte false, fiind banuiți ca fac parte dintr-o rețea de spalare de bani. Pe 6 martie, Ronaldinho și fratele sau Roberto Assis au fost arestați…

- Un barbat risca sa fie arestat preventiv. Pus in arest la domiciliu ar fi incalcat masura preventiva. Articolul Risca arestul preventiv dupa ce a parasit arestul de la domiciliu apare prima data in Someșeanul.ro .