- Barcelona a fost invinsa de Getafe in deplasare, scor 0-1, și rateaza șansa de a urca pe prima poziție in La Liga. Getafe a dat lovitura pe teren propriu, reușind sa invinga vicecampioana Spaniei, Barcelona, grație unui gol inscris de Jaime Mata, din penalty. Prima repriza a fost echilibrata, lipsita…

- Barcelona a invins-o pe Celta Vigo in deplasare, scor 3-0, in al doilea sau meci in La Liga, in ciuda faptului ca a jucat in inferioritate numerica mai bine de o repriza. Ronald Koeman a readus entuziasmul in Catalonia. Antrenorul batav a reușit a doua victorie consecutiva alaturi de Barcelona, ambele…

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Villarreal, in etapa a treia a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Ansu Fati (15, 19), Lionel Messi (35 - penalti) si Pau Torres (45 - autogol), potrivit news.ro. Citește și: Exit-poll…

- Fotbalistul Lionel Messi, care si-a exprimat intentia sa plece de la FC Barcelona, a lipsit de la antrenamentul de luni al echipei, primul in vederea noului sezon, au constatat surse apropiate de vicecampioana Spaniei, scrie AFP. Dupa ce a boicotat duminica testele de depistare a coronavirusului, Messi…

- Jucatorul de fotbal Leo Messi nu mai poate fi intors din drum de Barcelona și a refuzat sa participe la primul antrenament al lui Ronald Koeman, potrivit Mediafax.Argentinianul considera ca nu mai are contract cu clubul spaniol dupa ce a anuntat activarea clauzei. Insa lucrurile nu…

- Ronald Koeman a inceput reintinerirea echipei pe care o anunta. L-a anuntat pe Suarez ca nu mai este dorit la echipa, anunța MEDIAFAX.Uruguaianul s-ar multumi si cu un loc pe banca de rezerve, dar antrenorul olandez nici nu vrea sa auda. Luis Suarez ar putea sa se intoarca la una din…

- Ronald Koeman, noul antrenor al Barcelonei, vrea sa-l convinga pe Messi sa ramana la echipa. In schimb, alti jucatori importanti pot pleca in aceasta vara, intre ei și Luis Suarez, care are deja o oferta de la Ajax Amsterdam, potrivit Mediafax.Ronald Koeman a preluat-o pe Barcelona si este…

- Finalul dezastruos de sezon al Barcelonei i-a fost fatal lui Quique Setien (61 de ani). Antrenorul spaniol a fost demis oficial de catre vicecampioana La Liga. Clubul spaniol a emis un comunicat in care anunța plecarea lui Setien, la cateva zile dupa ce Barcelona a ieșit pe ușa din dos din Liga Campionilor,…