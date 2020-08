Ronald Koeman, noul antrenor al Barcelonei, vrea sa-l convinga pe Messi sa ramana la echipa. In schimb, alti jucatori importanti pot pleca in aceasta vara, intre ei și Luis Suarez, care are deja o oferta de la Ajax Amsterdam, potrivit Mediafax.

Ronald Koeman a preluat-o pe Barcelona si este gata sa inceapa o noua era. Vrea sa aduca minim 5 jucatori.

Pana atunci, Barcelona trebuie sa vanda. Primul care ar urma sa plece este Luis Suarez, care a ajuns la 33 de ani si nu mai face fata la Barcelona.

