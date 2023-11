Rona Hartner va fi înmormântată de 1 Decembrie, în București Actrița Rona Hartner, care a murit joi, la varsta de 50 de ani, va fi inmormantata vinerea viitoare, pe 1 decembrie, la cimitirul Bellu catolic, a anunțat sora ei. Marea artista Rona Hartner a incetat din viața la varsta de 50 de ani, dupa un diagnostic anterior de cancer la plamani cu metastaze. Sora artistei a postat […] The post Rona Hartner va fi inmormantata de 1 Decembrie, in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

