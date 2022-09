Stiri pe aceeasi tema

- Seara incarcata de emotie sambata, de la 20:00, la Te cunosc de undeva!. Pentru prima oara in istoria show-ului, unul dintre jurati va folosi bonusul de 100 de puncte pe care cel de-al 18-lea sezon al transforming show-ului l-a pus la bataie, iar clasamentul va suferi o schimbare drastica. Ce jurat…

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.

- Emilian și WRS, reprezentatorul Romaniei la Eurovision 2022, fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, show-ul de la Antena 1. Cei doi concurenți au avut parte de momente dificile inca din prima ediție. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce…

- Schimbari de ultim moment au fost anunțate in cel mai nou sezon de la „Te cunosc de undeva!”. Pepe, prezentatorul show-ului de la Antena 1, a reacționat imediat la aflarea veștii.Reguli noi in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, show ce va debuta sambata, de la 20:00, la Antena 1. Ajuns deja la…

- Cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti. Transformari majore, surprize majore, dar si temeri majore sunt doar cateva dintre…

- Noul sezon Te cunosc de undeva urmeaza sa inceapa in curand la Antena 1, insa pana atunci trebuie sa va spunem ca una dintre cele 8 echipe din acest sezon e formata de Rona Hartner și Johny Romano. Cine e, de fapt, partenerul cantareței și cel cu care va face show pe scena transformarilor.

- Carmen Chindriș și Romica Țociu au interpretat Ștefan Banica și Andra, cu celebra melodie "Prosopul". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in finala sezonului 17. Cei doi au primit ropote de aplauze din partea celor prezenți in platou, dar și din partea juraților,…