- Fundasul central german Jerome Boateng, liber de contract dupa plecarea de la Bayern Munchen, a semnat o intelegere pe doi ani cu Olympique Lyon, a anuntat miercuri clubul din Ligue 1, transmite AFP. Boateng putea semna dupa data limita a inchiderii perioade estivale de mercato, dar trebuia sa parafeze…

- Olimpiu Moruțan a semnat cu Galatasaray, dar clubul scrie ca suma de transfer e 3,5 milioane euro. Turcii de la Fanatik, la randu-le, vorbesc de 5 milioane de euro cu tot cu bonusuri. Iar salariul jucatorului transferat de la FCSB ar fi de 600.000 de euro anual. Sosit marți seara, tarziu, la Istanbul,…

- Ștefan Radu (34 de ani) și-a prelungit contractul cu Lazio cu inca un sezon! Astfel, fostul fundaș de la Dinamo, caruia ii expira ințelegerea cu romanii in vara viitoare, va evolua pe Olimpico pana in 2023. „Lazio anunța ca a prelungit contractul fotbalistului Ștefan Radu pentru inca un sezon”, au comunicat…

- FCU Craiova continua campania de transferuri și l-a adus pe inchizatorul Benjamin Van Durmen (24 de ani). Fotbalistul care a jucat in sezonul trecut la Mouscron a fost prezentat pe pagina de facebook a formației oltene. Van Durmen a semnat cu FCU Craiova Din informațiile obținute de Gazeta Sporturilor,…

- Rona Hartner a anunțat ca divorțeaza in urma cu mai bine de 2 luni și jumatate, dar pana in acest moment, ea și Herve Camilleri sunt inca soț și soție. Dupa momentele in care parea ca relația dintre ea și soț este una conflictuala, actrița și-a schimbat complet atitudinea și chiar lasa loc de impacare.…

- "Am primit vestea asta cu lacrimi de bucurie. Sunt emoționata, am așteptat aceasta veste. Astazi plecam spre București. Liviu Dragnea spera foarte tare sa fie eliberat. Eu sunt superstițioasa, nu am vorbit nimic. Se va trimite minuta, se vor indeplini formațiunile. Cred ca instanța a fost convinsa…

- Dupa ce pe 22 iunie a anunțat ca a renunțat la colaborarea cu PRO TV, Iulia Albu a dat vestea cea mare. Cu ce post de televiziune a semnat, de data aceasta, faimosul critic de moda. Unde o vom vedea, dupa desparțirea de trustul Pro TV. E oficial, Iulia Albu a semnat cu noul post […] The post E oficial,…

- Rona Hartner, in varsta de 49 ani și francezul Herve Camilleri, in varsta de 47 ani, au decis sa divorțeze dupa trei ani de relație și la un an și jumatate de la nunta. Pana acum, aceștia nu au semnat actele, iar artista dezvaluie de ce s-a intarziat procedeul. „Divorțul are puțina intarziere pentru…