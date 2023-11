Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a murit. Indragita artista s-a stins din viata la numai 50 de ani, dupa ce a luptat cu o boala crancena, potrivit antena3.ro. Actrița de film, cantautoare, cantareața, compozitoare și textiera, artista de origine germana, Rona Harter, lasa o țara intreaga in lacrimi. Cunoscuta pentru pofta…

- Membrii formatiei britanice Massive Attack au dat publicitatii un comunicat in care se declara devastati dupa moartea chitaristului Angelo Bruschini, transmite marti DPA.Vestea trista vine dupa ce muzicianul originar din Bristol a publicat pe retelele de socializare, in luna iulie, informatia ca…

- Autoritatile israeliene au informat cu privire la decesul a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel.Pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Tel Aviv si Consulatul General al Romaniei la Haifa nu au receptionat solicitari de sprijin consular privind…

- O femeie și un barbat au decedat aseara, in urma unui accident tragic care s-a produs la ieșirea din municipiul Gherla. Pompierii de la descarcerare și ambulanțierii SAJ au aplicat manevrele de resuscitare. Insa… degeaba! ”Intr-unul dintre acestea se afla o femeie incarcerata, ce prezenta multiple traumatisme…

- Accident pe DJ 108 D, in Gardani. In urma cu puțin timp, a avut loc un accident de circulație. Momentan traficul este ingreunat. ACTUALIZARE: Aseara, in jurul orei 19.38, o autospeciala de poliție, condusa de un barbat, de 38 de ani, angajat al I.P.J. Maramureș, pe D.J. 108A, avand direcția de deplasare…

- Vești de ultim moment! Romanul dat disparut de familie in urma cu o zi a murit! Decesul sau a fost confirmat de autoritațile din Israel, in urma cu foarte puțin timp. Ministrul Afacerilor Externe a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia care spera sa il gaseasca viu pe barbat.

- Profesoara Ana Baciu, care preda latina la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca s-a stins din viața.”Va facem cunoscut faptul ca astazi a trecut la cele veșnice Doamna Profesoara ANA BACIU. Doamna Profesoara preda Limba Latina in Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Detaliile privitoare…

- O adolescenta de 17 ani din Brasov a murit fulgerator, dupa ce a intrat in șoc septic. Un tatuaj ar fi declanșat infecția puternica. Tanara de 17 ani, s-a stins din viata la Spitalul de Pediatrie din Brasov, acolo unde fusese internata cu șoc septic, din cauza unei infecții cauzate de la un tatuaj pe…