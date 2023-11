Rona Hartner a murit! Actrița avea 50 de ani Rona Hartner a murit! Actrița avea 50 de ani Rona Hartner a murit azi, 23 noiembrie, la varsta de doar 50 de ani. Actrița era internata la ATI, iar sora ei a anunțat inca de aseara ca aceasta este in stare foarte grava. Celebra artista s-a confruntat in ultimii ani cu cancerul de colon și ficat, boala pe care a invins-o de cateva ori, dar care a recidivat in urma cu cateva luni. In vara acestui an, Rona a fost diagnosticata cu metastaze la plamani și creier. Medicii au facut tot ce au putut pentru a o salva. Ba mai mult decat atat, chiar ea era increzatoare ca tratamentul pe care il urmeaza da… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

