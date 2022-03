Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a implinit 49 de ani, iar in urma cu doar cateva zile, iar artista a organizat o petrecere la care au participat oameni dragi din viața ei. Vedeta a trecut printr-o perioada grea, dupa ce a divorțat de cel de-al doilea soț, Herve. „Fata mea mi-a spus ca de mult nu m-a mai vazut atat de…

- In varsta de 63 de ani, Madonna afișeaza in ultima vreme o imagine perfecta pe rețelele de socializare. Fanii au criticat-o de multe ori, i-au spus ca iși editeaza mult prea mult pozele. Recent, ea a fost surprinsa de paparazzi dailymail.com, iar admiratorii au putut vedea cum arata, de fapt, celebra…

- Este motiv de sarbatoare in familia Addei! Indragita artista iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Cantareața se bucura de o marea comunitate in mediul online, astfel ca inca de la primele ore ale dimineții a fost asaltata de numeroase mesaje frumoase de la cei care o urmaresc și o indragesc. Ei…

- Zi de sarbatoare pentru Carmen Șerban! Cantareața iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece alaturi de prietenii ei la un restaurant din Capitala, asta dupa ce și-a anulat zborul spre Ierusalim.

- Nu mai este un secret faptul ca Ramona de la Clejani a avut o copilarie destul de grea. Astazi este o zi cat se poate de speciala pentru ea, deoarece a implinit frumoasa varsta de 31 de ani, insa niciodata nu dorește sa iși sarbatoreasca ziua de naștere. Iata care este motivul pe care nu l-a spus niciodata…

- Cantareața de muzica populara Saveta Bogdan și-a serbat ziua de naștere duminica, 16 ianuarie. Artista a invitat mai mulți prieteni pentru a celebra impreuna acest eveniment, insa a explicat ca numarul a fost unul restrans din cauza pandemiei, noteaza click.ro. „Eu am ieșit acum sa fac niște cumparaturi…

- Taylor Swift și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de cei mai buni prieteni. Celebra cantareața a implinit 32 de ani și nu a vrut sa fie singura sarbatorita de la petrecere. Prietena ei, Alana Haim, a fost sarbatorita in aceeași zi.

- Ca in fiecare an, Karmen Simionescu și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de familie, dar atmosfera de anul acesta a fost de-a dreptul incendiara. Cantareața a implinit 24 de ani și se pare ca tatal artistei, Adrian Minune , și-a propus s-o mai fericita ca oricand și a reușit.