Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a anunțat ca sufera din nou de cancer. In urma unui control medical, medicii au descoperit ca artista are „un cancer in faza patru, din nou, pe fond de stres sigur”, susține artista, care momentan nu vrea sa iși anuleze concertele. Rona Hartner, in varsta de 50 de ani, trece printr-o perioada…

- Ramona Olaru a reacționat dupa cele mai recente declarații facute de Catalin Cazacu, fostul iubit. El a dezvaluit intr-un interviu ca l-a scuipat, iar ea a recunoscut acum ca așa a fost, s-a intamplat in decembrie, dupa ce s-au desparțit. In urma cu cateva zile, intr-un interviu pentru cancan.ro, Catalin…

- Sute de simpatizanți AUR s-au adunat asta-seara la Palatul Culturii din Bistrița, pentru a-l admira pe George Simion, președintele partidului, care nu s-a sfiit sa recunoasca faptul ca in Bistrița sunt cei mai mari patrioți. Și ca nu s-a imbogațit dupa nunta. Organizația AUR Bistrița-Nasaud s-a dat…

- „Prin demersul meu legislativ pe care l-am facut, ziua naționala a supraviețuitorilor de cancer este ziua in care poveștile celor care au reușit se fac cunoscute. Pentru a obține aceasta victorie ai nevoie de 5 ingrediente: ajutorul bunului Dumnezeu, familie langa tine, de tine cu o energie pozitiva…

- „Prin demersul meu legislativ pe care l-am facut, ziua naționala a supraviețuitorilor de cancer este ziua in care poveștile celor care au reușit se fac cunoscute. Pentru a obține aceasta victorie ai nevoie de 5 ingrediente: ajutorul bunului Dumnezeu, familie langa tine, de tine cu o energie pozitiva…

- Joi, de Ziua Inalțarii, la Stolnici, a fost organizata cea de a 33-a ediție a Festivalului Calușului Argeșean. La invitația primarului Sevastian Pupaza Roșu, președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, a fost prezent in mijlocul cetațenilor alaturi de vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu…