Rona de Jos: Depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism fără a deține acest drept Ieri, 06 iulie, ora 18.10, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, supraveghere și control trafic rutier, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, au oprit pentru control un autoturism condus pe raza localitații Rona de Jos. La volanul autoturismului, a fost identificat un tanar de 28 de ani din satul Breb, comuna Ocna Șugatag, care se afla singur in autoturism. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca barbatul nu este posesor de permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

