RONA DE JOS – Bărbat dat dispărut de familie. Acum toată lumea îl caută Un barbat de 67 de ani, cunoscut ca avand probleme de sanatate, este acum cautat de autoritați, dupa ce familia a raportat dispariția lui. Barbatul se pare ca a plecat inca de aseara de la locuința. Cautarile celor de la Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș au loc in zona Valea Mihoaiei din localitate. „Aparținatorii au sunat la 112 raportand dispariția barbatului și solicitand ajutor de urgența. Salvatorii montani se deplaseaza in zona menționata unde vor face joncțiunea cu celelalte agenții participante la acțiunea de cautare – salvare”, arata Salvamont Maramureș. Dragoș HOJDA The post… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

