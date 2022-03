Stiri pe aceeasi tema

- MISSY CRISSY, aka Cristine Popa, a lansat o noua melodie, intitulata ”Locka”. Textul a fost scris de catre MISSY CRISSY, muzica a fost asigurata de catre Acsinte Florin, iar mixul a fost facut de Mihai Grecan. Melodia vorbește despre relațiile obsesive și despre greutatea resimțita in incercarea de…

- Daca aveai nevoie de curaj ca sa incepi sa iubești din nou, Hot Pixels te provoaca. Artistul lanseaza vineri, 25 februarie, „Always Ready For Love“, o piesa deep house, ca un indemn pentru un nou inceput, capabila sa iți schimbe imediat starea de spirit. „It’s all emotion but I’m ready for love”… Tu…

- Dupa un an extraordinar, plin de hit-uri și succese, Olivia Addams revine cu o noua piesa in limba engleza – “Never Say Never”. In spatele optimismului și energiei transmise de melodie, exista un mesaj mai profund transmis de catre Olivia. In momentele cand ne dam seama ca viața trece pe langa noi,…

- Vineri, 11 februarie, Zayx a lansat „Holding On“. O piesa dance, despre puterea de a merge mai departe, de a lasa trecutul in urma. Producator muzical independent, chitarist, clapetar, baterist, Zayx face muzica din pasiune, fiind sigura modalitate de a fi calm. Cu toate ca nu reușește de fiecare…

- Miryam, superba artista cameleon revine in atenția fanilor cu o noua provocare și un nou gen muzical, dupa ce și-a incantat fanii cu muzica balkanica. Miryam participa anul acesta la Eurovision cu piesa “Top of the Rainbow”, o melodie de care este foarte mandra și pe care o lanseaza astazi oficial.…

- Too Much aduce in vederea ascultatorilor noua lui piesa – Take You. Melodia este o explozie de ritm, stari de bine și dans. Versurile au fost scrise de Mert Can Kilic, iar muzica a fost compusa de Too Much. Producția piesei a fost facuta de Too Much Master. Too Much este un artist turc intr-o continua…

- Dupa o serie de lansari care le-a avut inclusiv featuring-ul recent cu Cristian Porcari care au inregistrat mai mult de 200k vizualizari la piesa “O straina”, Elegvnce incepe anul cu un videoclip și piesa neobișnuita pentru industria moldava de muzica dar care se pare sa aiba succes datorita calitații…

- A intrat pe radio a doua zi de la lansare, a devenit trending sound pe TikTok și a facut turul televiziunilor. Aceasta este, pe scurt, povestea piesei „ Ard Tot“ , lansata in septembrie de catre Amedeo și Oana Marinescu. O piesa ca o lecție de viața, care spune ca trebuie sa nu mai ai nimic, pentru…