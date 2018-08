Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 28 de incendii au fost inregistrate, in primul semestru al acestui an, in padurile de stat administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, fata de aproape 200, cate au fost in perioada similara a anului trecut. In urma acestor incendii, au fost afectate peste 84 de hectare de…

- Volumul taierilor ilegale in padurile de stat administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a inregistrat o scadere de 19,67% in primele sase luni ale anului, comparativ cu primul semestru din anul trecut, anunta reprezentantii regiei. Astfel, in primul semestru din 2018 s-au…

- Un volum de doua milioane de metri cubi de lemn din padurile statului ar putea ramane ne-exploatat pana la finalul anului, in lipsa unor masuri legislative imediate, cu efecte negative inclusiv asupra asigurarii masei lemnoase necesare pentru incalzirea populatiei, atrage atentia Regia Nationala a Padurilor…

- Romsilva, institutia care administreaza padurile statului, sustine ca 2 milioane de metri cubi de lemn vor ramane neexplotati pana la sfarsitul anului in padurile aflate in proprietate publica, ca urmare a intrarii in vigoare a articolului 59 din Codul Silvic, care prevede ca Romsilva nu poate exploata…

- F. T. In urma unui control efectuat de catre specialiști din Marea Britanie in ceea ce privește respectarea modului in care sunt indeplinite normele cu privire la administrarea padurilor (menținerea integritații “ariilor protejate“, exploatarea forestiera in conformitate cu regulile in domeniu, efectuarea…

- Regia Nationala a Padurilor Romsilva a obtinut recertificarea managementului forestier in sistem international pentru 74,64% din padurile de stat administrate, anunta regia intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. „Obtinerea certificarii pentru cele 2.344.360 de hectare de padure s-a produs in urma…