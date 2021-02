Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a declarat joi seara, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca proiectele propuse dezbaterii și votului de primarul sectorului, Clotilde Armand (USR), respinse dupa ce nu au fost susținute de liberali, nu doar ca nu au fost discutate de edil cu grupul consilierilor…

- Așa cum eram obișnuiți, unele autoritațile locale au dovedit și in acest sezon aceeași lipsa de reacție fața de apariția precipitațiilor specifice iernii, semn ca descinderea USR la primaria sectorului 1 nu a fost chiar salutara. In mod normal, atribuțiile privind deszapezirea sunt ale primarului…

- Compania Romprest a anuntat ca organizeaza o actiune de colectare a depozitelor de deseuri necontrolate de pe domeniul public in Sectorul 1 al Capitalei. „Notificam Autoritatea contractanta ca, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubritate in raza administrativ teritoriala a Sectorului…

- Romprest a anuntat, joi seara, ca va incepe ridicarea mormanelor de gunoaie – depozitate abuziv - de pe strazile Sectorului 1 al Capitalei. Directorul general adjunct al Romprest, Bogdan Adimi, a declarat ca este vorba despre o singura actiune, facuta in sprijinul cetatenilor si arata ca Primaria…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, continua sa se contrazica cu Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe tema salubrizarii. Mai exact, Dan susține ca serviciul trebuie oferit cetațenilor chiar daca toate contractele trebuie verificare. „M-am exprimat pe subiectul acesta. In primul rand, nu…

- De azi, echipele ADP vor strange gunoiul stradal, a anuntat edilul Sectorului 1, Clotilde Armand – in ciuda faptului ca firma de salubritate a anuntat ca va da in judecata primaria locala daca face acest...

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat ca luni va incepe o acțiune de strangere a gunoiului stradal din sectorul 1 cu echipele ADP Sector 1 (Administrația Sectorului Public Sector 1). Asta in condițiile in care firma care are contract de salubrizare a sectorului cu Consiliul Local al Sectorului…

- Zvonurile despre Clotilde Armand și entitațile care ar fi in spatele candidaturii ei au aparut in campaniile electorale și au inclus mai multe variante, de la diverse companii de origine franceza, pana la servicii secrete. Realitatea, insa, este alta și a ieșit la iveala abia dupa ce noul primar…