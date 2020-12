Stiri pe aceeasi tema

- Pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, zeci de gunoaie zac in plina strada, și asta pentru ca firma de salubrizare Romprest refuza vehement sa ridice aceste deșeuri.Vorbim despre o situație ingrijoratoare, de-a dreptul revoltatoare. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, le-a dat un ultimatum celor…

- Consiliul Local Sector 1 a aprobat, in sedinta de marti, un proiect privind achizitia de servicii juridice in litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu compania de salubrizare Romprest. "La ora actuala avem patru litigii pe Decizia 100 a Curtii de Conturi privind taxarea la indice…

- Noul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a scris o postare pe Facebook in care susține ca a mers in vizita la sediul Companiei de Investiții și nu a gasit la serviciu niciunul din cei 40 de angajați. „Am avut un șoc. Am fost in Piața Mureș. In cladire din Complexul Piața Mureș funcționeaza 2 instituții…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anuntat pe Facebook ca a avut o discutie despre domeniul cultural cu actorii Marius Manole, Serban Pavlu si Anghel Damian, carora le-a promis ca va fi schimbat modul in care sunt alocati banii si ca totul va fi transparent.Discutia lor a fost despre…

- "Inca nu sunt primar in functie pentru ca se tot intarzie cu depunerea juramantului. Dar asta nu ma impiedica sa va spun ce mostenim de la fosta administratie pesedista. Fiti atenti: Consiliul Local al Sectorului 1 a fost instiintat ieri (desi au fost facute notificari din 7 octombrie catre Consiliul…

- Primarul ales al Sectorului 1, Clotilde Armand, a afirmat ca ar fi o veste extraordinara pentru Bucuresti daca prefect al Capitalei va fi Traian Berbeceanu, in conditiile in care sefia institutiei a fost pana acum detinuta numai de incompetenti.„Se aude ca viitorul prefect al Capitalei va…

- Primarul ales al Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat marti ca, daca este adevarat ca viitorul prefect al Capitalei va fi Traian Berbeceanu, sef de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, si fost sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, "ar fi o veste extraordinara".…

- Scandalul voturilor pentru alegerea primarului Sectorului 1 al Capitalei continua. Miercuri seara, postul de televiziune Antena3 a difuzat niște imagini in care mai multe persoane ar umbla in prezența jandarmilor la sacii de voturi care erau depozitați intr-o incapere a Biroului de Circumscriptie Electorala…