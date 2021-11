Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a doi barbati M.R. si V.M. , de 27 si 29 de ani, pentru trafic…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a destructurat o grupare specializata in trafic de droguri aduse din Spania si introduse in tara cu mijloace de transport sau cu firme de curierat. Anchetatorii au descoperit, la liderul gruparii, 10 kilograme…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis arestarea preventiva a doi barbati in varsta de 34, respectiv 35 de ani, din municipiul Constanta, banuiti de trafic de droguri. Oficial de la Tribunalul Constanta: "Admite propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia…

- Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au trimis recent in instanța un dosar privind șapte inculpați din zona Siret, puși sub acuzare pentru trafic de droguri, in special canabis, dar și cocaina. ...

- Fiul patronului companiei Cris-Tim, cel mai mare producator de mezeluri din Romania, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri. Vlad-Cristian Timiș a fost reținut in urma unui flagrant organizat de DIICOT, relateaza Gazeta de Sud. Fiul lui Radu Timiș a fost arestat preventiv marți seara, 14…

- Rețeaua de magazine Lidl retrage de pe piața doua produse pe baza de canepa, din cauza conținutului ridicat de tetrahidrocanabinol (THC). Consumarea acestui produs poate avea consecințe nedorite asupra sanatații, precum schimbari ale dispoziției și oboseala. Producatorul sloven Mogota d.o.o. recheama…