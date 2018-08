Stiri pe aceeasi tema

- BRD SocGen raporteaza pentru prima jumatate a anului un profit net de 757 milioane lei, in crestere cu circa o treime fata de perioada similara din 2017. Rezultatul se bazeaza pe o crestere cu 10% a venitului net bancar, dar si pe costul de risc...

- Compania petroliera KMG International NV, fostul Rompetrol Group, o subsidiara a grupului kazah KazMunayGas, a anuntat joi ca intentioneaza in continuare sa cumpere un pachet suplimentar de 26,7% din actiunile Rompetrol Rafinare S.A. de la Guvernul Romaniei, informeaza Agerpres, citand ...

- Rezultatul net al KMG International in primul trimestru al acestui an a crescut cu peste 70% fața de aceeași perioada a anului trecut, ajungand la un nivel de 8,5 milioane de dolari, pe fondul unei creșteri a EBTIDA cu 12%, pana la 47 milioane de dolari, a anunțat, ieri, compania petroliera.

- Scumpirea carburanților, ca urmare a creșterii prețului țițeiului pe bursele mondiale, a dus la creșteri masive de profit pentru grupurile petroliere din Romania, potrivit unei analize Libertatea, pe baza informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor pentru anul 2017. Reamintim, prețul petrolului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca inadmisibile, contestatiile formulate de Oilfield Exploration Business Solutions SA, Rompetrol Rafinare SA si KMG International N.V. impotriva ordonantei DIICOT din data de 6 mai 2016 in vederea recuperarii sumelor de circa 1,7 milioane de lei, 291…

- Compania poloneza Serinus Energy, care are in concesiune perimetrul de explorare de gaze naturale Satu Mare, a investit, in primul trimestru din acest an, peste 2 milioane de dolari in Romania. Serinus anticipeaza ca facilitatea de producție de la Moftinu va opera la capacitate maxima incepand cu prima…

- Rompetrol Rafinare, membra a Grupului KMG International, si-a propus pentru acest an sa realizeze un profit net de 35,2 milioane de dolari. De asemenea, compania intentioneaza sa realizeze in acest an investitii de circa 57 milioane de dolari, din care 78% in rafinaria Petromidia Navodari, 10% in rafinaria…

- Rompetrol Rafinare, membra a Grupului KMG International, a inregistrat in primul trimestru din 2018 o creștere cu circa 27% a materiilor prime procesate in cele doua rafinarii – Petromidia Navodari și Vega Ploiești -, obținand o creștere a cifrei de afaceri cu 47%, in comparație cu aceeași perioada…