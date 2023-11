Rompetrol Rafinare raporteaza rezultate consolidate in scadere - Profitul operational s-a redus cu 35%

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale au depasit 15 milioane de lei, in crestere de 35% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in timp ce cheltuielile operationale au crescut cu doar 23%. ”Meta Estate Trust, (simbol bursier MET), companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, inregistreaza rezultate…

- ”Bittnet Group inregistreaza cresterea veniturilor cu 150%, o dublare a EBITDA si o reducere la jumatate a pierderii brute pe parcursul primelor 9 luni, marcand un progres semnificativ catre atingerea obiectivului de profitabilitate. Profitul operational la 9 luni a revenit in teritoriu pozitiv, insumand…

- Profitul operațional a atins valoarea de 566 milioane MDL, marcand o creștere cu 3% comparativ cu aceeași perioada din 2022. Veniturile nete din dobanzi au insumat 663 milioane MDL, in creștere cu 2%, Depozitele au crescut cu 11% fața de finele anului 2022, ca urmare a unei creșteri de 11% a depozitelor…

- Pretul de pornire pentru Model 3 este listat la 38.990 dolari pe site-ul Tesla, in scadere fata de pretul anterior de 40.240 de dolari. Pretul automobilului Model 3 cu autonomie mare a scazut de la 47.240 de dolari la 45.990 de dolari. Si pretul automobilului Model 3 Performance a scazut la 50.990…

- De la venirea campionului mondial, Leo Messi (36 de ani), incasarile din bilete la meciurile lui Inter Miami au ajuns la 265 de milioane de dolari și numarul abonaților la Apple TV au sporit cu 300.000, generand un un profit de 29,7 milioane de dolari. Transferul lui Messi in Statele Unite devine o…

- Rezultatul net in primul semestru din 2023 este 5.003.676 lei, iar inaceeaai perioada a anului trecut era 45.646.967. De asemenea, profitul operational a inregistrat o scadere de 27.8% in perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2023, comparativ cu perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022, de la…

- Veniturile din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii au crescut in primele sase luni cu 8%, la 761,09 milioane lei. Transgaz SA este asociat unic la Eurotransgaz SRL, companie infiintata in 2017 pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea participarii la…

- Profitul net al Transgaz a scazut de doua ori si jumatate in primul semestru, la 70,81 milioane lei, de la 177,27 milioane lei in prima parte a anului trecut, potrivit rezultatelor transmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza News.ro.