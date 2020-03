Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare va opri in perioada 13 martie - 30 aprilie 2020 activitatea de productie a rafinariei Petromidia Navodari si a diviziei de petrochimie, in vederea desfasurarii reviziei generale programate.In acelasi timp, potrivit unui comunicat al companiei, rafinaria Vega Ploiesti isi…

- Consiliul de Administrație al Universitatii ”Stefan cel Mare” din Suceava a decis, miercuri, dupa analiza evoluției situației generate de raspandirea in Romania a noului coronavirus COVID-19 suspendarea, pana in data de 1 aprile, a tuturor activitaților didactice care implica intalnirea fața in fața…

- ​Rompetrol Rafinare, parte a Grupului KMG International, anunța ca a încheiat anul 2019 cu o pierdere de aproape 49 milioane de dolari, cu 77% mai mare decât cea din anul anterior. Potrivit companiei, rezultatul negativ este cauzat de fluctuațiile marjei de rafinare, factorii macroeconomici…

- Tarom, operatorul aerian național, a receptionat marți prima aeronava ATR 72-600, prima din seria celor noua aeronave noi, inchiriate in regim de leasing operațional pe o perioada de 10 ani, „in prezent fiind singura companie aeriana din Romania care cuprinde in flota aeronave de acest tip, cu aceasta…

- Incepand cu luna octombrie 2019, fabrica Ford de la Craiova construiește in premiera, in paralel, doua SUV-uri: EcoSport și noul Puma. Potrivit constructorului, Ford Puma este deja livrat in toate piețele europene unde Ford este prezent, iar incepand cu prima parte a acestui an, modelul construit la…

- Grupul De’Longhi a achizitionat un nou centru de productie in Romania, in localitatea Madaras, judetul Bihor. Compania va angaja 500 de persoane, conform unui comunicat de presa, potrivit zf.ro . Platforma industriala are 25.000 metri patrati, iar o parte dintre echipamentele existente vor fi folosite…

- Grupul KMG International, prin subsidiarele sale ndash; Rompetrol Rafinare si Rompetrol Dowstream, a dezvoltat si lansat in Romania carburantul premium de iarna Xtreme Winter EfixS Diesel. Cu o cifra cetanica de minimum 55, acesta reprezinta o combinatie unica pentru functionarea optima a motorului…

- 2019, anul in care ultima uzina gigant din Romania si-a inchis portile. Cunoscuta in peste 100 de țari in perioada comunista, fabrica a ajuns o ruina dupa privatizare Uzina Electroputere Craiova s-a inchis in decembrie 2019, cand ultimii angajati au finalizat cea din urma comanda - reparatia unui transformator…