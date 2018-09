Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Actionarilor CEC Bank a stabilit numirea Mihaelei Popa in functia de director general – presedinte al Comitetului de Directie, interimar, si numirea lui Radu Gratian Ghetea in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al bancii, a transmis CEC Bank.

- Aurelia Surulescu este membru, din partea Ministerului Transporturilor, al Consiliului de Administratie in cadrul Regiei Autonome Registrul Auto Roman RAR , avand functii de conducere si in alte institutii si comisii de administratie. La data de 12 iunie 2018 si a depus declaratia de avere. Astfel,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea nr. 2 16.08.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii CORAL S.A.. In cadrul AGOA s au decis urmatoarele: Articolul 1 Se prelungeste mandatul lui PANAGIOTIS DRAKOS, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii,…

- Jack Ma, co-fondatorul companiei de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd. si totodata cel mai bogat om din China, se pregateste sa renunte la rolul sau de presedinte al Consiliului de Administratie al companiei, relateaza Bloomberg.

- Asseco South Eastern Europe Group, (WSE: ASEECOSEE, ASE) și-a anunțat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru și rezultatele la jumatatea anului pentru anul 2018, conform carora compania a înregistrat o creștere de 5% a veniturilor din vânzari în comparație cu prima jumatate…

- Dominic Bruynseels, Catalin Parvu, Viorel Mischie, Madalina Otilia Teodorescu și Nikolaos Chaniotis formeaza noua echipa de conducere a Piraeus Bank Romania, potrivit unui comunicat difuzat marți de instituția de credit. “Piraeus Bank Romania se afla pe direcția buna. Suntem susținuți de doi investitori…

- In urma adoptarii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8 06.07.2018 prin care au fost alesi membrii Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de 16 iulie 2018, a decis alegerea lui Dorin Liviu Nistoran in functia de Presedinte…

- Ionuț Nasleu, unul dintre consilierii personali ai primarului Nicolae Robu, a confirmat, astazi, presei, inainte de ședința de plen de la Consiliul Local Timișoara, ca este noul președinte al consiliului de administrație interimar la SC Piețe SA. Asta dupa ce, ieri, Dan Idolu, consilier local PSD, afirma,…