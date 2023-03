Stiri pe aceeasi tema

- Kazahii de la KazMunayGas, proprietarii Petromidia, spun ca vor plati taxa de solidaritate și așteapta sa vada care va fi suma exacta. Deocamdata ei au facut o estimare. Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, estimeaza o contribuție de 124,6 milioane de dolari pentru taxa…

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura, raporteaza venituri din exploatare de 63,5 milioane de lei in 2022, o crestere cu 97% fata de 2021, EBITDA de 4 milioane de lei, o apreciere cu…

- In Moldova, in 2022, exportul de marfuri s-a ridicat la 4 miliarde 335,1 milioane de dolari SUA, adica cu 37,9% mai mult decit in 2021. Informația este facuta publica de Biroul Național de Statistica, aceasta menționind ca exportul de marfuri autohtone in 2022 s-a ridicat la 2 miliarde 966,3 milioane…

- Un proiect de hotarare elaborat de Ministerul Energiei arata ca in acest an instituția condusa de Virgil Popescu va incasa venituri de 1 miliard de lei generate de implementarea prevederilor strategiei de privatizare la Societatea Rompetrol Rafinare S.A., aprobate prin H.G. 626/2015 pentru aprobarea…

- Compania naționala indiana, privatizata anul trecut, a comandat la Airbus și la Boeing 400 de avioane moyen-courrier și 70 long-courrier ”pentru a raspunde așteptatei creșteri a traficului aerian pe imensa piața indiana”.Valoarea tranzacției se ridica la peste 70 miliarde de dolari. Este, potrivit experților…

- ”Realizarea lucrarilor ne permite sa asiguram un grad optim de utilizare a capacitatii de rafinare pentru tot restul anului, in sustinerea obiectivelor de productie planificate. Astfel, ne inscriem in strategia generala, care vizeaza cresterea eficientei si a performantelor operationale, cu respectarea…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), va efectua, in urmatoarea perioada, o serie de operatiuni tehnologice programate, in vederea sustinerii activitatii operationale corespunzatoare a rafinariei Petromidia, dar va continua sa asigure necesarul de carburanti pe…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele 11 luni din 2022, cu 30,1%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 6.873 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele 6.873 de societati…