Rompetrol Rafinare, operatorul rafinariilor Petromidia și Vega, controlat de gigantul petrolier de stat din Kazahstan, KazMunayGas, intenționeaza sa conteste la Curtea Constituționala ordonanța de urgența a Guvernului care a impus, la finalul lui 2022, o contribuție de solidaritate de 60% pe „profiturile excesive” ale companiilor din industriile de țiței, gaze, carbune și rafinare, conform unui regulament UE adoptat in toamna aceluiași an, potrivit presei. Compania a contestat inițial suprataxa prin plangeri administrative, respinse de Fisc și Ministerul Finanțelor, dupa care, in primavara, a…