Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personala a finalizat o investigație la operatorul Rompetrol Downstream SRL. Operatorul Rompetrol Downstream SRL, companie deținuta de kazahii de la KazMunayGas, a fost sancționat contravențional cu amenda in cuantum de 546.073,00 lei (echivalentul a 110 000 de EURO). Investigația a fost demarata ca urmare a transmiterii de catre operator a mai multor notificari de incalcare a securitații datelor cu caracter personal, in perioada 20.07.2021 – 3.02.2022, conform art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679. In cadrul investigației…