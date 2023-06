Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare a trimis un punct de vedere oficial legat de explozia care s a produs la Rafinarie Midia Navodari, in cursul zilei de 21 iunie 2023.Explozia a fost urmata de incendiu si fum gros.Redam mai jos comunicatul integral:"In cursul acestei zile, un incendiu s a produs in instalatia de Hidrocracare…

- VIDEO: Explozie urmata de incendiu la Rafinaria Petromidia. A fost activat PLANUL ROȘU de intervenție O explozie urmata de incendiu s-a produs, miercuri dupa-amiaza la Rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța. Din primele date, s-a produs o explozie urmata de incendiu, potrivit Romania24.ro.…

- Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita. Seismul vine la aproape doua ore dupa ce in aceeași zona a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe Richter. In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, ARAD un cutremur…

- David Sinclair, un biolog molecular de la Harvard, a dezvaluit ca a gasit o metoda pentru menținerea unei varste biologice optime și a afirmat ca a reușit sa iși inverseze propriul proces de imbatranire urmand patru pași simpli.Intr-un amplu material publicat in presa de specialitate, David Sinclair…

- La data de 30 aprilie a.c., in jurul orei 02.10, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe bulevardul Aurel Vlaicu s a produs un accident rutier tamponare ., informeaza IPJ Constanta. Politistii deplasati la fata locului au…

- Pompierii constanteni au fost solicitati la doua incendii, dupa miezul noptii, la un interval scurt unul de celalalt. Primul in jurul orei 00.29, iar cel de al doilea s a produs in jurul aceleisi ore. Primul incendiu s a produs in localitatea Baneasa, pe strada Amurgului. A fost vorba despre un incendiu…

- Echipa de volei masculin CSM Suceava a reușit urma cu un an o promovare spectaculoasa in primul eșalon valoric. Deși și-a pus mari speranțe dupa ascensiunea in primul eșalon valoric, gruparea suceveana nu a reușit sa adune o echipa competitiva acestui nivel, problemele financiare ale echipei fiind mari.…

- Un accident rutier s a produs azi, 14 martie, pe autostrada A2 Evenimentul rutier s a produs pe sensul spre in Constanta. Din primele informatii, un motociclist a fost ranit.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, victima este inconstienta. Motociclistul a pierdut controlul motocicletei cu numere de…