- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.256 locuri de munca, in data de 12 iulie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.784, Prahova…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) susține ca vanzarile pe turism intern sunt in crestere in prima jumatate a anului comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cea mai mare, de 16%, inregistrandu-se pe turismul balnear, iar cea mai mica, pana la 10%, pe turismul montan. In zona de…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat ca in primele cinci luni ale anului au fost acordate vouchere de vacanta in valoare de 22,5 milioane de euro. De asemenea, fata de aceeasi perioada de acum doi ani, valoarea voucherelor de vacanta a crescut de zece ori.

- Dupa ce Terra Tourism si-a anuntat printr-un email partenerii si clientii ca nu-si mai poate onora obligatiile fata de acestia , Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat ca pagubitii pot primi despagubiri de maximum 50.000 de euro. „Desi numarul turistilor afectati de intrarea in…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) este la dispozitia turistilor care au achizitionat pachete turistice prin intermediul Terra Tourism, agentie care si-a anuntat la sfarsitul acestei saptamani intrarea in...

- Peste un milion de vouchere de vacanta au fost emise pe hartie si pe suport electronic in perioada ianuarie - aprilie 2018, valoarea fiind de 12,5 milioane de euro. Suma este de trei ori mai mare fata de cea din perioada similara anului trecut. Totodata, suma este de noua ori mai mare fata de primele…

- Cifra de afaceri a agentiilor de turism a fost anul trecut de 2,306 miliarde lei, din care 2,067 miliarde lei cea a agentiilor tour operatoare si 239,151 milioane a celor cu activitate de vanzare, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.