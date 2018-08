Romnia trebuie să se pregătească de impactul tehnologiei asupra locurilor de muncă Viorica recunoaște ca nu i-a prea placut „cartea” și, la 35 de ani ai ei, lucreaza inca in comerț. Face acest lucru de 17 ani. Practic, ea este doamna care ne trece produsele alimentare prin scanerele supermarketului de cateva ori pe saptamana. Este mulțumita cu salariul și ne spune ca este o munca ușoara, nu-și bate capul, deși statul pe scaun o obosește. „In rest, ce pot sa va spun? Timpul trece, leafa merge, cum spunea cineva. De-aici ies la pensie”, ne-a marturisit. Ce nu știe ea, este ca intr-un viitor, nu prea indepartat, este posibil ca acest tip de job-uri sa dispara, datorita sau din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

