Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea, reunita miercuri in sesiune plenara la Strasbourg, in estul Frantei, a adoptat - cu 566 de voturi la 94 si 31 de abtineri - principiul unei reduceri a numarului total de mandate de la 751 la 705 in urmatoarea legislatura (2019-2024). Alegerile europene urmeaza sa se desfasoare intre 23 si…

- Presedintele de onoare al Aliantei Liberalilor si Democratilor Europeni (ALDE), Hans van Baalen, a sustinut, la Sofia, ca Bulgaria si Romania ar trebui sa fie admise in spatiul Schengen intrucat indeplinesc standardele si ca acest lucru ar trebui sa se intample inainte de alegerile europene din mai…

- “Avem la anul doua alegeri importante: alegerile pentru Parlamentul European si alegerile prezidentiale. Alegerile pentru Parlamentul European nu sunt alegeri care sa atraga in mod natural votantii. Imi doresc ca partid liberal un rezultat foarte bun la alegerile pentru Parlamentul European, pentru…

- Cu 492 voturi „pentru”, 14 impotriva și 24 de abțineri, deputatii europeni au adoptat la sesiunea plenara de la Strasbourg data urmatoarele alegeri europene, respectiv zilele de 23-26 mai 2019. Procedura de consultare pentru aprobarea datelor alegerilor europene a fost condusa de comisia parlamentara…