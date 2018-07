Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul 6 din 10 țari cu cel mai mare procent de utilizatori atacați cu ransomware pentru dispozitive mobile din totalul de malware mobil, dupa Polonia, Italia, Belgia, Kazakhstan și SUA, arata un raport anual despre ransomware și programe de mining și criptomonede al Kaspersky ...

- Romania se situeaza pe locul 6 in Top 10 al tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati cu troieni de ransomware pentru dispozitive mobile, din totalul utilizatorilor atacati cu orice tip de malware mobil, arata raportul anual Kaspersky Lab, citat de Agerpres.

- Romania se situeaza pe locul 6 in Top 10 al tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati cu troieni de ransomware pentru dispozitive mobile, din totalul utilizatorilor atacati cu orice tip de malware mobil, arata raportul anual Kaspersky Lab despre ransomware si programele de mining de cripto-monede,…

- Romania se situeaza pe locul 6 in Top 10 al tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati cu troieni de ransomware pentru dispozitive mobile, din totalul utilizatorilor atacati cu orice tip de malware mobil, arata raportul anual Kaspersky Lab despre ransomware si programele de mining de…

- Numarul utilizatorilor de internet atacati cu software de mining de cripto-monede a crescut de la 1,9 milioane, la 2,7 milioane in numai un an. Statisticile pe ultimele 24 de luni arata ca aceste programe vizeaza in special pietele in curs de dezvoltare.

- pentru dispozitive mobile, din totalul de malware mobil Numarul utilizatorilor de Internet atacați cu software de mining de cripto-monede a crescut de la 1,9 milioane, la 2,7 milioane in numai un an. Statisticile pe ultimele 24 de luni arata ca aceste programe vizeaza in special piețele in curs de dezvoltare.…

- Numarul utilizatorilor de Internet atacati prin intermediul Microsoft Office, cu documente infectate, a crescut de peste patru ori in primul trimestru al anului, comparativ cu intervalul similar din 2017, reiese din cel mai recent raport al Kaspersky Lab, referitor la evolutia amenintarilor IT, dat…

- Compania de cablu UPC, parte a grupului american Liberty Global (LGI), a inregistrat in primul trimestru din acest an o crestere cu 4% a numarului de clienti, pana la 1,338 milioane si un avans de 6% al numarului de abonamente, pana la 2,427 milioane, conform datelor comunicate de LGI. Numarul…