- Romania a inregistrat in iulie, pentru a sasea luna la rand, cea mai mare rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, de 4,3%, in timp ce media europeana s-a situat la 2,2%, arata datele publicate de institutul european de statistica Eurostat.

- Romania a avut in iulie, pentru a sasea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,3%. Aceasta a fost în scădere totuşi faţă de o rată anuală a inflaţiei de 4,7% înregistrată…

- Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana in trimestrul doi al acestui an fata de primele trei luni. Majorarea este de 1,4 la suta. Datele au fost prezentate intr-un raport efectuat de Eurostat, Biroul de Statistica al Uniunii Europene.

- Romania are cei mai putini angajati cu contracte temporare din Uniunea Europeana in 2017 (putin peste 1%), urmata de Lituania (2%), Estonia si Letonia (ambele 3%), arata un raport publicat luni de Eurostat, Biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Romania a inregistrat una dintre cele mai rapide cresteri din Uniunea Europeana in ceea ce priveste ponderea angajatilor din sectorul public in totalul populatiei ocupate din economie in perioada 2000- 2016, arata datele publicate ieri de Eurostat. Astfel, daca in anul 2000 ponderea bugetarilor…

- Mai bine de trei sferturi dintre romani nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare. Raportul arata ca in urma Romaniei…

- Munca de acasa era o practica rar intalnita in Romania anul trecut: eram penultima țara din Uniunea Europeana in ceea ce privește ponderea celor care lucrau de acasa in totalul lucratorilor, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Din 2018, lucrul de acasa a fost insa reglementat expres…