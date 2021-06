Discuțiile nu se termina niciodata in Casa Mireasa și mai ales cand vine vorba de Romina și doamna Victoria. Cele doua sunt protagoniste acum intr-un nou șir de barfe și zvonuri, caci concurenta susține ca a fost extrem de deranjata de ceea ce a spus una dintre soacre despre ea. Romina a decis sa se confeseze in fața prieteniei ei din Casa Mireasa, Cosmina, astfel ca aceasta i-a marturisit ca acuzațiile pe care i le-a adus doamna Victoria sunt o piatra grea in sufletul ei.