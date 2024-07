Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi și-a unit destinele cu Elena, aleasa inimii lui, iar la petrecerea de nunta au luat parte foarte multe staturi din Romania, printre care Gigi Becali, Simona Halep sau Razvan Marin. Cei mai mulți dintre invitații de seama de la marele eveniment au fost din lumea sportului, insa au existat…

- Elena Tanase a imbracat rochia de mireasa. Primele imagini cu soția lui Ianis Hagi sunt fabuloase! Socrul mic radiaza de fericire, poarta un steag tradițional in mana. Invitații au incins o hora in strada. De asemenea, mirele poarta un costum in doua culori, sacou alb și pantaloni negri, potrivit imaginilor…

- Romania a primit, prin Fondul de Modernizare, o prima transa in valoare de aproape 1,1 miliarde de euro pentru investitii in dezvoltarea retelelor de distributie a energiei, a reabilitarii/modernizarii retelelor de termoficare, a retelei de transport a gazelor naturale, precum si investitii in material…

- Mijlocașul Razvan Marin a declarat miercuri, 26 iunie, dupa ce Romania a remizat cu Slovacia și s-a calificat din grupele EURO 2024 dupa o pauza de 24 de ani, ca tricolorii simt o bucurie imensa.Slovacia a deschis scorul in minutul 24, prin Duda, iar Razan Marin a egalat in minutul 37, dintr-un penalty…

- Romania va fi susținuta de aproximativ 30.000 de suporteri la meciul cu Belgia, programat pe arena din Koln, de la ora 22:00. Elevii lui Edi Iordanescu au susținatori speciali in tribune. Arena din Koln e colorata in galben la meciul dintre Romania și Belgia. Familiile „tricolorilor” sunt prezente in…

- Elena Hagi (24 de ani), soția lui Ianis Hagi, nu a lipsit de la meciul Romania – Ucraina, care a avut loc ieri, 17 iunie, pe Allianz Arena din Munchen și s-a incheiat cu scorul 3 – 0 pentru tricolori. Din tribune, ea și-a susținut soțul alaturi de Maria, fiica lui Gica Popescu. Romania a fost la inalțime…

- Se plimba cu o mașina de peste jumatate de milion de euro, dar știu ca, de fapt, gesturile mici fac diferența. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca Mirel Radoi și soția sa, Viviana, sunt mereu atenți cu persoanele dragi.

- Pana de curand puțini știau despre ea. Dar, ca urmare a unui anunț recent, acum aflam despre comuna din Romania despre care toata lumea vorbește, și despre cum s-a imbogațit cu aproape 100 de milioane de euro. Investiții de 100 de milioane de euro in comuna din Romania despre care toata lumea vorbește…