Romina Apostol, apariție de senzație la SuperStar. Ieșeanca a ridicat publicul în picioare Miercuri, 1 decembrie 2021, in primul live al show-ului SuperStar, ieșeanca Romina Apostol s-a dezlanțuit pe scena pe piesa lui Cargo ”Ziua vrajitoarelor”. Dupa momentul sau pe scena, Romina Apostol a primit aplauze in picioare și cuvinte de lauda din partea juraților. Carla’s Dreams: ”Eu ți-am spus ca ești bucuria mea. Ești și frica mea” Raluka: ”Ești impecabila. Ești incredibil de buna”. Smiley: ”De cate ori ma uit la Romina ma minunez. Cand a inceput sa cante, parca mi-a dar cineva o palma dupa ceafa… Ești o amazoana… Cu fata asta, nu mi-e frica sa intru intr-un bar de rockeri” Marius Moga:… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 1 decembrie, a avut loc prima ediție live „SuperStar Romania”, la Pro TV. 10 concurenți au dat tot ce au avut mai bun pentru a trece mai departe, insa numai 8 dintre ei au convins publicul. Iata care sunt aceștia!Maria JuganaruMaria Juganaru este din Pitești și este eleva la Colegiul Bratianu,…

- A fost realizat primul studiu pe baza de secvențiere pentru varianța Omicron in Romania, iar pe baza probelor selectate din 19 orașe MedLife spune ca nu a fost identificata noua tulpina africana pe teritoriul Romaniei. MedLife transmite ca probele analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție…

- Fotbalistul care va fi Ministrul Economiei. Marcel Ciolacu: „Am inteles ca este inginer si are toata sustinerea noastra” Fotbalistul care va fi Ministrul Economiei. Marcel Ciolacu: „Am inteles ca este inginer si are toata sustinerea noastra” Marius Humelnicu, senator PSD de Galați, a fost propus de…

- O noua semifinala Superstar Romania a avut loc sambata seara. Opt concurenți au urcat pe scena, insa doar trei au mers mai departe, spre live-uri. Printre cei calificați este și o eleva din Iași, Romina Apostol. Tanara are 16 ani și este din Iași. Danseaza, picteaza și spune ca are o latura artistica…

- Cristina Balanescu, in varsta de 51 de ani, urmeaza cursurile la zi ale Facultatii de Horticultura din cadrul Universitatii de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad". In fiecare dimineata, la prima ora, isi face aparitia pe bicicleta preferata, una electrica, aleasa tocmai pentru ca ii place sa fie…

- In ziua de 5 Noiembrie 1880 s-a nascut, la Pascani, scriitorul Mihail Sadoveanu. A urmat liceul la Iasi, iar in Bucuresti a studiat la Facultatea de Drept. A debutat cu patru volume deodata: “Povestiri”, “Dureri inabusite”, “Crasma lui Mos Precu” si “Soimii”, in anul 1904, fapt ce l-a determinat pe…

- Muzeul Olteniei Craiova organizeaza in perioada 11-14 octombrie, doua manifestari culturale legitimate valoric la nivel international si național: Conferinta Stiintifica Internationala ,,Materie si materiale in/pentru conservarea patrimoniului cultural – MATCONS 2019 – Editia a VIII-a și Salonul National…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 pe scara Richter s-a produs joi, la ora 18.52, in zona seismica Vrancea, județul Brașov. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc la ora 18.52.53, la adancimea de 3 kilometri. Cutremurul s-a produs…