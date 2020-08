Romii dinTârgu-Jiu primesc pensiile într-un bar Romii din Targu-Jiu se strang dis-de-dimineata la un bar din Targu-Jiu, unde-si asteapta pensiile. Oamenii sustin ca este mai bine asa pentru ca daca factorul postal vine in comunitate, ei cheltuiesc banii fara sa apuce sa achite datoriile. Mai mult... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol si foto: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10.000 de angajați din Serviciile Secrete primesc pensie de serviciu. In primul semestru din 2020, valoarea acestora a ajuns la 338 de milioane de lei, cu 6,8% mai mult comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cați bani primește, in medie, un angajat, aflați in paragrafele urmatoare.…

- "Oamenii care inca mai cred in PSD vor avea o surpriza fantastica, pentru ca voi prezenta un document pe care PSD l-a aprobat in sedinta de Guvern, dupa ce cazuse Guvernul Dancila, in care recunosteau ca nu pot sa creasca pensiile fara sa creeze dezechilibre macro, in care recunosteau ca nu pot sa creasca…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni seara ca va prezenta un document, aprobat in sedinta de Guvern, in care PSD recunostea ca nu poate sa majoreze pensiile fara ajutor de la FMI, ca nu va creste pensiile cu 40% in 2020 si propunea o reesalonare. "Oamenii care inca mai cred…

- Ludovic Orban a spus ca Guvernul va veni, in maxim 2 saptamani, cu un act normativ prin care va arata cu ce procent vor crește alocațiile si pensiile. "Va trebui sa adoptam un act normativ in maxim 2 saptamani. Sigur ca ne dorim sa crește alocațiile, dar vom crește in funcție de finanțele…

- Un nou vid legislativ ne pune pe toti in pericol. Medicii de familie nu mai pot da concedii medicale celor care au intrat in contact cu bolnavii de COVID-19. Oamenii au doua variante: fie se intorc la lucru, fie stau acasa pe banii lor.

- Orice privilegii, de la girofar și scutirea de impozite pentru anumite profesii/sectoare „norocoase”, pâna la recenta scutire de carantina pentru parlementari propusa recent „sunt scandaloase” pentru cetațenii de rând, susține economistul clujean Radu Nechita,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Alba Iulia, intrebat fiind de ce unele cadre medicale primesc stimulentul de 500 de euro, ca au fost si "anumite implicatii parlamentare" care au modificat aceste legi, iar listele cu personalul medical ii vin de la conducerea unitatilor respective."Dincolo…

- Dupa ce a primit rezultatul celui de-al treilea test PCR prin care a aflat ca nu are COVID, Viorel Catarama s-a imbratisat cu IPS Teodosie. Vizita lui Viorel Catarama la Constanta vine dupa ce IPS Teodosie a fost criticat pentru ca a impartasit acum cateva zile oamenii cu o singura…