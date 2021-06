Stiri pe aceeasi tema

- Romica Tociu, caștigatorul ultimei ediții a emisiunii ”Te cunosc de undeva” (Antena 1), se pregatește de un chef de proporții, majoratul fiicei. Celebrul actor ne-a povestit, pentru impact.ro, despre Daria, care ii moștenește pasiunea pentru actorie: ”Anul viitor, ea va pleca in America, pentru studii!”…

- Evenimentele Electric Castle se vor desfașura în perioada 6-15 august, în peste 30 de locații din Cluj-Napoca și Bonțida. Începând cu data de 10 iunie oamenii vor putea cumpara bilete de pe platforma electriccastle.ro. Organizatorii…

- In plina criza legata de asasinarea lui Ioan Crișan, in atentatul cu bomba de la Arad, o discuție telefonica mai mult decat interesanta, purtata intre Gheorghe Falca și Laura Crișan, fiica afaceristului ucis si fosta soție a lui Sergiu Bilcea, a devenit virala. E o discuție lunga, din care…

- In contextul marcarii Zilei Internaționale a copiilor Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza in incinta Școlii Securitații pe 1 iunie 2021 un eveniment consacrat copiilor. In cadrul activitaților micuții vor avea parte de distracții, surprize, concursuri interactive și vor putea…

- Echipa mov și cea albastra au intrat la duel, in ediția 40 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. La finalul timpului de gatit, chefii au facut degustarea farfuriilor și au avut parte de o surpriza uriașa.

- Catalin Maruța a cazut in plasa. Copiii l-au supus unei farse de 1 aprilie. Eva și David i-au pregatit o pacaleala pe cinste, care aproape ca l-a dus spre leșin. Catalin Maruța, la un pas de leșin din cauza farsei facute de copii, cu ocazia zilei de 1 Aprilie Dezinvolți și jucauși, Eva și David […]…

- Romania infrunta Germania, astazi, de la ora 21:45, in preliminariile Campionatului Mondial. Selecționerul Mirel Radoi (40 de ani) a efectuat 4 modificari in echipa de start, in comparație cu victoria obținuta in fața Macedoniei de Nord, scor 3-2. Romania - Germania e liveTEXT AICI de la ora 21:45.…

- Plin de speranța și incredere ca demersul sau va incepe sa dea roade, Andi Constantin le va expune pe unele dintre fete unor situații extreme, vineri, de la 20.30, la Antena 1, intr-o noua ediție a emisiunii Burlacul.