Cel mai tanar membru al familiei de zimbri din rezervația de la Hațeg are doar 11 zile și este extrem de activ, așa cum se vede in primele imagini care au fost surprinse cu dragalașul pui. „Romica a implinit azi (n.r, miercuri) 10 zile și poate fi vazut in rezervația de zimbri Hateg-Slivut, acolo unde […] Articolul Romica, noua atracție a rezervației de zimbri de la Hațeg FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .