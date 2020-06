Romgaz vrea să producă energie electrică împreună cu Liberty Galați Societatea Naționala de Gaze Naturale &"ROMGAZ&" S.A. Medias si combinatul Liberty Galați S.A. (fostul Sidex Galați) au convenit miercuri sa încheie un Memorandum de Întelegere pentru înființarea unei societați în comun, de tip &"joint venture&". Societatea va fi folosita pentru îproiecte de investiții de tip greenfield (&"de la zero&"), respectiv dezvoltarea unei unitați de producere a energiei electrice pe baza de gaze naturale (&"CCGT&") și a unor unitați de producere a energiei electrice din surse regenerabile, folosind atât tehnologii eoliene cât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

